ПВО Сирии отразили ракетный удар по военному аэродрому в Хомсе

В Сирийской Арабской Республике силы ПВО отражают ракетный удар, который был нанесен по военному аэродрому Шайрат в провинции Хомс. Об этом сообщает информационное агентство SANA.

Как уточняет ТАСС, сирийские зенитчики уничтожили девять ракет.

По информации новостного портала "Аль-Масдар", ракетный удар по аэродрому был нанесен ВВС Израиля. Удар произошел около 1:10 по местному времени (совпадает со временем Москвы).

В свою очередь министерство обороны США сообщило, что в настоящее время Соединенные Штаты не проводят никаких военных операций и не ведут боевых действий в провинции Хомс. Представитель ведомства Эрик Пахон заявил, что на данный момент в этом районе нет никакой американской военной активности.