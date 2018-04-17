Система VAR вернула футболистов из раздевалок ради пробития пенальти

В чемпионате Германии по футболу во время перерыва матча национального первенства между "Майнцем" и "Фрайбургом" видеоассистент главного арбитра (VAR) невольно вернул футболистов из раздевалок на поле. Об этом сообщает РИА Новости.

Едва игроки обеих команд ушли в подтрибунное помещение после свистка арбитра об окончании первого тайма, как система просигнализировала о том, что игрок обороны гостей незадолго до перерыва сыграл рукой в своей штрафной, после чего судье было необходимо назначить пенальти. Однако он не увидел нарушения и на помощь ему, пускай и с сильным запозданием, пришла видеосистема.

В итоге арбитр Гвидо Винкманн был вынужден вернуть игроков на поле для пробития пенальти. При счете 0:0 к точке подошел футболист "Майнца" Пабло Де Бласис, который успешно пробил по воротам и вывел свою команду вперед. После этого команды пошли обратно в раздевалки.

Во втором тайме Де Бласис вновь забил, на этот раз без вмешательства VAR, оформив дубль. "Майнц" одержал победу со счетом 2:0.