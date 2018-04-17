Проблемы у пользователей Viber в РФ могли возникнуть из-за блокировки адресов Amazon

В понедельник, 16 апреля, пользователи Viber могли испытывать трудности с дозвоном из-за проблем, возникших на серверах Amazon, IP-адреса которого из-за Telegram начал блокировать Роскомнадзор.

Ранее в понедельник глава Роскомнадзора Александр Жаров сообщил, что ведомством начата блокировка IP-адресов Amazon по причине того, что мессенджер Telegram стал использовать их для обхода блокировки в России.

В пресс-службе Viber отметили, что компания работает над решением вопроса, чтобы оперативно предоставить пользователям доступ к сервису.

Позднее представители компании Viber сообщили, что затруднения с дозвоном были устранены, передает РИА Новости.