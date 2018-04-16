Отобрать жилье в пользу государства: кто мстит арзамасскому депутату Лаптеву?

Отобрать в пользу государства. Таково решение суда города Арзамас. Оно касается двухкомнатной квартиры местного депутата Романа Лаптева. Расходы народного избранника стали доходами Российской Федерации после требования прокуратуры. Надзорное ведомство подсчитало дебет и кредит в декларации Лаптева и нашло нестыковки. Решили: Лаптев на имущество честным способом заработать никак не мог.

"Я не с неба упал в депутаты, жил, что-то делал", — так рассказывает сам Лаптев о происходящем. Он утверждает: на квартиру вся семья копила несколько лет, плюс помогли кредит и материнский капитал. Ситуацию считает ничем иным как политическим заказом.

Есть еще одна интересная деталь. Традиционный маркер подобных дел — комментарии в социальных сетях. Стоило ожидать, что отношение к подозреваемому в "левых" доходах депутату будет самое жесткое. Вроде, "так ему, казнокраду, и надо". Но тут защитников оказалось непривычно много.

Говорят, суд показной и связан с тем, что Лаптев "больше всех докапывался до администрации города". Словом, народные выводы таковы: квартиру якобы забрали из мести.