Удар по базам ВВС Сирии: жертв и разрушений нет, все ракеты уничтожены

Силам ПВО Сирии удалось отразить атаки на базы ВВС. Жертв и разрушений нет. Такие данные сообщил арабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".

Аэродромы Шайрат и Тифор не пострадали. Силы противовоздушной обороны сбили все вражеские ракеты, передает РИА Новости.

Ранее в понедельник, 16 апреля, сирийское национальное агентство SANA сообщило, что система ПВО Сирии отразила ракетные удары в районе Хомса. По данным источника в армии САР, на подлете к аэродрому были сбиты около 10 ракет.

В свою очередь представитель Пентагона заявил СМИ, что Соединенные Штаты Америки не проводят никаких военных операций в районе военной базы Шайрат ВВС Сирии.