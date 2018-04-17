В психинтернате в ЕАО, где умерли 8 пациентов, нашли нарушения пожарной безопасности

В хоре проверки в психоневрологическом интернате Биробиджана, где с марта скончались уже восемь пациентов, прокуроры обнаружили нарушения в части соблюдения пожарной безопасности и хранения лекарств. Об этом сообщили представители прокуратуры ЕАО.

Ранее СМИ сообщали, что с марта текущего года в Биробиджанском психоневрологическом интернате скончались восемь пациентов. У семерых подтвердили диагноз "пневмония". Также все они страдали основными тяжелыми заболеваниями, поэтому специалисты не исключают наложения нескольких факторов. По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статьям "Халатность" и "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности".

В ходе проверки были найдены лекарственные препараты с истекшими сроками годности, препараты хранились с нарушениями, передает РИА Новости.

Также проверка выявила многочисленные нарушения правил пожарной безопасности.

Прокурор потребовал привлечь виновных к строгой дисциплинарной ответственности. Было возбуждено четыре дела об административных правонарушениях. В настоящее время проверка в учреждении продолжается.