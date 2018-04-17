Златан Ибрагимович: сыграть на чемпионате мира-2018 нереально

Нападающий американского "Лос-Анджелес Гэлакси" Златан Ибрагимович признался, что шансы на его выступление в составе сборной Швеции на чемпионате мира в России являются нереальными.

Об этом швед сообщил в своем Instagram, где выложил видео рекламного ролика букмекерской компании. В нем Златана спрашивают о его шансах на поездку в Россию, и он называет их "заоблачными", тем самым обыгрывая тему с букмекерскими коэффициентами. Позже он поясняет, что "заоблачные" на языке букмекеров означает "нереальные" и признался, что поездка в Россию маловероятна.

Напомним, что Ибрагимович завершил свою карьеру на международном уровне сразу после вылета сборной Швеции с чемпионата Европы-2016. Позже он неоднократно признавался, что готов вернуться в состав, однако незадолго до старта мирового первенства ему дали понять, что из-за имеющейся у него доли в букмекерской конторе его могут не допустить на турнир.

На групповом этапе чемпионата мира сборной Швеции предстоит сыграть с командами Мексики, Германии и Южной Кореи.