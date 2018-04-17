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Дело "приморской банды" 15 минут назад
17 апреля 201803:58
Последнего из "приморских партизан" взяли под стражу
Вадиму Ковтуну, одному из фигурантов уголовного дела так называемых приморских партизан ужесточили меру пресечения.
"В целях исполнения приговора удовлетворить ходатайство государственного обвинения. Изменить меру пресечения Вадиму Ковтуну на содержание под стражей", — сказал судья.
На прошлой неделе на третьем рассмотрении дела в краевом суде во Владивостоке присяжные вынесли "партизанам" обвинительный вердикт, напоминает агентство "Интерфакс".
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