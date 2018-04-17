По 2 миллиона рублей выплатят семьям жертв крушения вертолета Ми-8 в Хабаровске

Авиакомпания "Восток", которой принадлежал разбившийся 11 апреля в Хабаровске вертолет Ми-8, выплатит родственникам погибших летчиков по 1 миллиону рублей. Об этом сообщили представители пресс-службы компании во вторник, 17 апреля.

Ранее сообщалось, что правительство Хабаровского края также выделило за каждого погибшего материальную помощь в размере 1 миллион рублей. Эти деньги родные летчиков начнут получать с 17 апреля, передает агентство "Интерфакс". Еще 100 тысяч рублей было выделено краевым правительством на захоронение погибших.

Вертолет Ми-8 потерпел крушение 11 апреля. Тогда все шесть человек, находившиеся на борту, погибли.

По факту случившегося было заведено уголовное дело. В настоящее время продолжается расследование.