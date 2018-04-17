Аэродром Думейр под Дамаском обстреляли во время переговоров о выходе боевиков

Ракетный удар по военному аэродрому Думейр, расположенному к северу от Дамаска, был нанесен в то время, когда там велись переговоры о выходе боевиков из района Думейр. Об этом сообщил общеарабский спутниковый телеканал "Аль-Маядин".

Ранее в понедельник, 17 апреля, сирийское национальное информационное агентство SANA сообщило, что силы ПВО Сирии сбили ракеты в районе Хомса. Источник в сирийской армии сообщил СМИ, что около 10 ракет были сбиты на подлете к аэродрому Шайрат. В свою очередь представитель Пентагона заявил, что США не проводят никаких военных операций в районе базы ВВС Сирии Шайрат. Чуть позднее арабские телеканалы, ссылаясь на представителей в армии САР, сообщили, что силы ПВО Сирии также отразили атаку на аэродром Думейр, находящийся в 50 километрах от Дамаска. По аэродрому было выпущено три ракеты, передает РИА Новости.

Как уточняется, ракетные удары не привели к жертвам и разрушениям благодаря тому, что системы ПВО Сирии отразили эти атаки.