Тренер "МанЮнайтед" Моуриньо готов расстаться с Полем Погба

Главный тренер английского "Манчестер Юнайтед" Жозе Моуриньо выразил намерение по окончании текущего сезона продать французского полузащитника Поля Погба. Сообщается, что на решение португальского специалиста повлияли испортившиеся взаимоотношения с футболистом.

Кроме того, как сообщает "Спорт-экспресс" со ссылкой на английское издание Daily Mail, помимо француза Моуриньо не будет против, если команду покинут также полузащитник Антони Марсьяль, а также защитники Дэйли Блинд и Маттео Дармиан. Ранее также сообщалось о том, что одним из претендентов на смену клубной прописки также является англичанин Люк Шоу.

Напомним, что Погба был куплен "МЮ" у туринского "Ювентуса" летом 2016 года за 105 миллионов евро.