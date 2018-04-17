Виновника крушения военного Ил-18 в Якутии ждут лишение свободы и 23,5 млн штрафа

Виновника крушения военного самолета Ил-18 в Якутии приговорили 4,5 года лишения свободы и штрафу в 23,5 миллиона рублей в пользу Министерства обороны за утраченное воздушное судно. Об этом сообщил Якутский гарнизонный военный суд.

19 декабря 2016 года обвиняемый – руководитель полетами аэродрома Тикси офицер Ахмедов – дал указание экипажу самолета Ил-18 на снижение ниже установленной безопасной высоты полетов, в результате воздушное судно столкнулось с землей и разрушилось. Один офицер погиб, 37 военнослужащих получили травмы различной степени тяжести.

Ахмедову назначили наказание в виде 4 лет 6 месяцев лишения свободы в колонии-поселении, передает РИА Новости. Также гарнизонный военный суд удовлетворил гражданский иск военного прокурора гарнизона – с Ахмедова взыскано в пользу Министерства обороны РФ 23 528 764 рубля 59 копеек в счет утраченного Ил-18.