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Ситуация на Украине 22 минуты назад

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17 апреля 201806:43

Евгений Мураев: властям Украины не нужен мир в Донбассе

Youtube/Евгений Мураев

Киеву не нужно прекращение военных действий на юго-востоке страны. В этом уверен депутат Верховной рады Евгений Мураев.

В эфире местного телеканала Мураев прокомментировал так называемую тактику малых шагов, о которой глава МВД Украины рассказал во время своего американского турне. По мнению Арсена Авакова, этот план устроит всех и в итоге поможет Украине выйти из кризиса.

Евгений Мураев считает подобные заявления предвыборной риторикой, передает телеканал "Россия 24". О том, что мир властям Украины не нужен, по мнению депутата, говорит хотя бы тот факт, что Киев пока не выполнил ни один пункт минских соглашений.

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