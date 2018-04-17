В Воронежской области спасатели борются с последствиями паводка

В Воронежской области борются с последствиями паводка. Из-за обильного таяния снега под воду частично ушли больше 60 домов и около 700 приусадебных участков с населением порядка 200 человек. Из подтопленных сел эвакуированы 59 человек, передает телеканал "Россия 24".

Особенно сложная ситуация сложилась в Новоусманском районе, в нескольких селах которого введен режим ЧС.

В регион для помощи местному населению прибыли спасители из Тулы. Группировка насчитывает 70 человек и 11 единиц спецтехники.