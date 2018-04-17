Посольство РФ: обвинения Великобритании в кибератаках - это провокация

Заявления Лондона по отношению к Москве – это яркий пример "опрометчивой провокационной и необоснованной политики", — подчеркнул пресс-секретарь посольства РФ в Великобритании. Так он ответил на обвинения в киберугрозах.

В последние несколько дней британцы опасаются масштабной кибератаки, которую якобы планирует Россия в отместку за авиаудары по Сирии и инцидент в Солсбери. Доказательства подобной угрозы, разумеется, не приводятся, передает телеканал "Россия 24".

Тем временем в нашем посольстве напоминают, что Россия неоднократно предлагала Великобритании сотрудничать в сфере информационной безопасности. Но британская сторона все предложения проигнорировала.