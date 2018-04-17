Ливни и наводнения в Танзании: девять человек погибли

Непогода в Танзании унесла как минимум девять человеческих жизней.

По данным агентства Xinhua, сильные дожди вызвали наводнения и обрушение стен. Стихия бушует уже три дня. По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни ожидаются новые осадки.

Ливни нанесли серьезный урон инфраструктуре и транспортным средствам города Дар-эс-Салам. Местные власти приняли решение временно закрыть школы, передает телеканал "Россия 24".