Адвоката Трампа обвиняют в мошенничестве и банковских махинациях

В Нью-Йорке прошли слушания по делу Майкла Коэна — личного юриста Дональда Трампа. На заседание суда прибыла Стефани Клиффорд — актриса фильмов для взрослых, которая утверждает, что будущий президент США вступил с ней в связь, будучи женатым. Порнозвезда также уверяет, что адвокат Майкл Коэн заплатил ей за молчание о романе со своим клиентом 130 тысяч долларов.

Коэна подозревают в банковских махинациях и мошенничестве. ФБР изъяло в его офисе ряд документов, в том числе связанных с выплатами порноактрисе. По итогам слушаний суд не вынес какого-либо решения, передает телеканал "Россия 24".