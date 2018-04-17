Российский шпажист Бруев завоевал бронзу чемпионата Европы

Российский шпажист Георгий Бруев завоевал бронзовую медаль чемпионата Европы среди юниоров, чей возраст не превышает 23 лет. Турнир проходит в Ереване.

Россиянин не смог пробиться в финал соревнования – в полуфинале Бруева со счетом 15:10 победил французский соперник Нельсон Лопес-Пуртье, сообщает Спорт24.Ru. В решающем поединке именно он и праздновал успех, когда в решающем поединке он взял верх над своим соотечественником Эмериком Гайи (15:12). Еще одна бронзовая медаль досталась швейцарскому шпажисту Алексису Байару.

Отметим, что помимо Бруева в турнире принимали участие еще два представителя России – Алан Фардзинов прекратил борьбу на стадии 1/16 финала, в то время как Егор Гужиев завершил свои выступления еще раньше – на стадии 1/32 финала.