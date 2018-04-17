Пожарные ликвидировали открытое горение в ТЦ "Фокус" в Архангельске

В Архангельске специалистам удалось ликвидировать открытое горение в торговом центре "Фокус" на площади 300 квадратных метров. В результате происшествия никто не пострадал. Такую информацию СМИ сообщил источник в экстренных службах региона.

Как уточняется, после возгорания здание покинули шесть сотрудников ТЦ. В настоящее время правоохранители выясняют все обстоятельства случившегося, передает РИА Новости.