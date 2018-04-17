Разговор глухих: Запад не хочет слышать аргументы России по Сирии

Легкая паника и скоординированная позиция стран НАТО: исполком Организации по запрещению химического оружия накануне обсуждал ситуацию вокруг сирийского города Дума, где якобы произошла химическая атака. Россия предоставила множество доказательств различных фальсификаций, которые создаются, чтобы оболгать законные власти Сирии. Но аргументы Москвы игнорировались.

Несмотря на то, что заседание исполкома Организации по запрещению химоружия продолжалось весь день, на деле, как выразились российские дипломаты, это получился разговор глухих. Абсолютное нежелание слышать доводы российской стороны и упорное изложение своей, заранее согласованной между странами НАТО повестки.

Все речи написаны, будто под копирку: восхваление бестолкового удара по Сирии. Сколько людей могло бы погибнуть, попади ракеты действительно в склады с химоружием, у оппонентов ответа не было. У них вообще с логикой не очень, все доказательства "весьма вероятны". У российской делегации конкретные фотографии, где якобы мертвые дети на самом деле живы, свидетельства очевидцев, заключения, работавших на месте экспертов. В ответ очередные выпады в адрес России.

"И мне пришлось, в конце концов, сказать нашим американским партнерам: хватит, мы уже с вами таким образом больше играть не будем. В следующий раз, когда мы начнем обсуждать сирийскую тематику в ОЗХО, мы обязательно привезем людей из Сирии, которые участвовали в этих постановочных роликах и якобы погибли, и которые всем наглядно расскажут, как их использовали, что им заплатили. Предвижу, будет немая сцена, как в "Ревизоре", — сообщил Александр Шульгин, постоянный представитель РФ Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО)

Кто заказывает музыку, тот и платит. И "Белые каски", которые якобы спасали людей, и сирийско-американское общество, которое их якобы лечило, все они финансируются из США и некоторых европейских стран. Причем их бюджеты за последние годы увеличились в разы. И именно на их данные, размещенные в соцсетях, и ссылаются те, кто решил совершить агрессию против Сирии в нарушение устава ООН и международных правил, едва не сорвав работу экспертов ОЗХО. При этом США уверяют, что доступу в Думу мешает Россия. И вообще, наши войска, по мнению американцев, могли уже замести все следы предполагаемой химатаки, так что неудивительно, если исследователи там ничего не найдут.

"Проводилось совещание и разработка маршрутов выдвижения в Думу. Завтра туда выезжает служба безопасности ООН для разведки маршрутов вместе с военной полицией. На 18 апреля планируется вывоз специалистов ОЗХО. Россия никаких препятствий не делает", — сообщил ранее Игорь Кириллов, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ

Задача максимум — собрать образцы почвы и грунта, взять биологический материал у возможных пострадавших, изучить медицинские карты и поговорить с очевидцами. Все пробы доставят в 4 европейские сертифицированные лаборатории, итоги расследования станут известны не раньше, чем через месяц.