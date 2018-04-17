33 батона: Роскачество нашло бромистый хлеб

Специалисты Роспотребнадзора и Росстандарта проводят масштабное исследование самой популярной разновидности белого хлеба – нарезных батонов.

В исследовании приняли участие нарезные батоны 33 торговых марок из Кировской, Нижегородской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской, Ульяновской областей, а также Республик Башкортостан, Мордовия, Татарстан, Удмуртия, Чувашия и Пермского края.

Специалисты проверили батоны на соответствие 48 параметрам качества и безопасности, включая наличие картофельной болезни, пестицидов, фосфатов и броматов, показатели качества муки и потребительские свойства готового продукта. Эксперты выяснили также, какие искусственные добавки и заменители применялись при производстве.

Лучшим в Приволжском федеральном округе оказался хлеб из Чувашии, Саратовской и Ульяновской области. В этих регионах нарушителей нет. Всего по результатам исследований эксперты отнесли 22 торговые марки батона в категорию качественные и безопасные, восемь торговых марок оказались товарами повышенного качества, а три нарушителями.

Так, лучшим в Приволжском округе стал: "КировхлебПром" (Кировская область), "Выксунский хлеб" (Нижегородская область), "Край Каравай", (Самарская область), "ХлебПром" (Ульяновская область), "Сокурские хлеба" (Саратовская область), "Чебоксарский хлебозавод №1" (Республика Чувашия), "Энгельсский хлебокомбинат" (Саратовская область), "Уральский пекарь" (Пермский край).

В первую очередь специалисты Роскачества выяснили, насколько безопасен нарезной батон, лежащий на прилавках магазинов. Батоны проверялись на наличие плесеней, тяжелых металлов, пестицидов, токсичных элементов, а также бактерий группы кишечной палочки, золотистого стафилококка и патогенных микроорганизмов. Превышений по данным показателям не было обнаружено вовсе.

Также специалисты проверили хлеб на зараженность возбудителем картофельной болезни. При исследовании батонов шести округов (Центрального, Северо-Западного, Северо-Кавказского, Южного, Уральского и Приволжского) болезни не обнаружено. Эксперты Роскачества нашли ее в батонах Сибирского федерального округа. В Приволжском федеральном округе ни одного заражения хлеба картофельной болезнью выявлено не было.

Роскачество выдвинуло повышенные требования к наличию улучшителей (броматов, фосфатов и семикарбазида) в хлебе – их содержание российским законодательством не нормируется.

Исследования выявили следы броматов в батонах трех торговых марок: "Оренбургский хлебокомбинат" (Оренбургская область), "Самарский хлеб" (Самарская область), "Сормовский хлеб" (Нижегородская область). В батоне торговой марки "КХ" из Нижегородской области эксперты нашли семикарбазид.

Броматы применяют для улучшения клейковинного комплекса в муке. Клейковина дает хлебу объем. Броматы же способствуют изменению структуры и качества клейковины. Она становится более упругой, может удерживать больше газа, в том числе и при выпечке. Таким образом, броматы улучшают пористость хлеба и увеличивают объем.

При этом, если наличие броматов и семикарбазидов не относит товар к нарушителям, то повышенная кислотность хлеба и несоответствие массовой доле жира автоматически являются нарушениями, если производитель изготавливал хлеб по ГОСТу 27844-88.

Худшим по показателю кислотности оказался башкирский хлеб торговой марки "Уфимский хлебозавод № 7". Вероятнее всего, при его производстве использовалась несвежая, прогорклая мука, либо была нарушена технология производства. В показателе массовой доли жира нарушителями стали "Восход" (Башкирия), "Жигулевский хлебозавод" (Самарская область) и снова "Уфимский хлебозавод № 7" (Башкирия). Жира в этом хлебе меньше, чем установлено ГОСТом 27844-88.

Эксперты обнаружили любопытный факт: оказывается, жира в хлебе может быть не только меньше, но и больше. Это было обнаружено в нарезных батонах девяти торговых марок ПФО.

ГОСТом допускается превышение по массовой доле жира, в связи с чем данные факты не будут считаться нарушениями. Еще один важный показатель – массовая доля сахара. В ПФО эксперты зафиксировали 11 несоответствий по количеству сахара. В этом хлебе его больше, чем указано в маркировке. Хотя это и не нарушение, эти товары не смогут претендовать на российский Знак качества.

Что же касается качества муки, то по Приволжскому округу было зафиксировано девять превышений установленных Роскачеством значений по зольности. Это значит, что, скорее всего, продукция была произведена из муки не высшего, а первого сорта. Данный факт не является нарушением, но по этой причине товары не смогут претендовать на Знак качества.

Товарами повышенного качества признаны нарезные батоны 55 торговых марок, качественными и безопасными – еще 91. В совокупности, более 60% хлеба на российском рынке – качественные товары, а 37,5% и вовсе – превышают действующие ГОСТы и признаны товарами повышенного качества. Нарушения выявлены у продукции 24 брендов.

По результатам исследований, лучший хлеб производится в Челябинской, Воронежской, Владимирской, Тверской, Тамбовской областях, Санкт-Петербурге, Ставропольском и Краснодарском крае, республике Ингушетия, Забайкальском крае, Саратовской, республике Чувашия, Ульяновской, Оренбургской области.