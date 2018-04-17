Кубок Стэнли: "Колорадо" нанес первое поражение "Нэшвиллу"
За океаном сыграны еще два матча 1/8 финала Кубка Стэнли. "Колорадо Эвеланш" на своем льду нанес поражение победителю регулярного чемпионата "Нэшвилл Предаторз" 5:3, а "Сан-Хосе Шаркс" дома разгромил "Анахайм Дакс" 6:1.
"Колорадо" проиграл две встречи в гостях, и домашнее поражение могло поставить "лавины" на грань вылета. Но "Колорадо" мощно начал встречу с победителем регулярного чемпионата. В первом периоде в воротах "Нэшвилла" побывало три безответных шайбы. Во втором периоде Нэйтен Макиннон оформил дубль и довел преимущество "Эвеланш" до 4:0. Но "хищники" не прекратили сопротивления. Гости сменили вратаря и еще до второго перерыва отыграли две шайбы. В третьем периоде соперники обменялись голами. "Колорадо" выиграл 5:3 и сократил отставание в серии до 1:2. Российский защитник "лавин" Никита Задоров заработал четыре минуты штрафа, его коллега из "Нэшвилла" Алексей Емелин результативных действй не совершил и на скамейке штрафников замечен не был.
В противостоянии двух калифорнийских команд близка развязка. "Сан-Хосе" разгромил дома "Анахайм" 8:1 и счет в серии вырос до 3:0. Для выхода в следующую стадию "акулам" достаточно победить в следующей домашней игре.
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