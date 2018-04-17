Андрей Свечников возглавил рейтинг игроков перед драфтом НХЛ

Национальная хоккейная лига готовится к церемонии драфта-2018 – распределению по клубам молодых игроков. Накануне скаутское бюро Лиги представило рейтинг лучших молодых хоккеистов Северной Америки. Его возглавляет россиянин Андрей Свечников.

Форвард молодежной сборной России и клуба OHL "Бэрри Кольтс" опередил двух местных фаворитов предстоящего драфта – Брэди Ткачака (выступает за университет Бостона) и Филипа Задину (клуб "Галифакс", лига QMJHL).

Кроме 18-летнего Свечникова в списках перед драфтом названы еще четыре россиянина, попавшие в Топ-70 будущего драфта. Защитник Александр Алексеев ("Ред Дир", WHL) занимает в списке 22-е место, форвард Александр Хованов ("Монктон", QMJHL) на 49-й строчке, а еще один форвард Дмитрий Завгородний ("Римуски", QMJHL) – на 69-й.