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17 апреля 201808:42

В Москве вторые сутки превышен уровень сероводорода в воздухе

В нескольких районах на востоке и юго-востоке столицы ночью была превышена предельно допустимая концентрация максимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода, передает "Интерфакс".

Как сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг" во вторник, в районе Косино-Ухтомский было зафиксировано 4,4 ПДК м.р. вредного вещества, в районе Новокосино — 1,8
ПДК м.р.

Также в районах Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский ночью зафиксировано незначительное превышение концентрации сероводорода.
В ночь на 16 апреля ПДК м.р. сероводорода в Косино-Ухтомском была превышена в 4,5 раза, Рязанском районе — в 3,5 раза, в Выхино-Жулебино — в 3 раза, Люблино — в 2,8 раза.

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