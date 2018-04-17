В Москве вторые сутки превышен уровень сероводорода в воздухе

В нескольких районах на востоке и юго-востоке столицы ночью была превышена предельно допустимая концентрация максимальная разовая (ПДК м.р.) сероводорода, передает "Интерфакс".

Как сообщает ГПБУ "Мосэкомониторинг" во вторник, в районе Косино-Ухтомский было зафиксировано 4,4 ПДК м.р. вредного вещества, в районе Новокосино — 1,8

ПДК м.р.

Также в районах Марьино, Выхино-Жулебино, Люблино и Рязанский ночью зафиксировано незначительное превышение концентрации сероводорода.

В ночь на 16 апреля ПДК м.р. сероводорода в Косино-Ухтомском была превышена в 4,5 раза, Рязанском районе — в 3,5 раза, в Выхино-Жулебино — в 3 раза, Люблино — в 2,8 раза.