Таганрог уходит под землю: на улицах и во дворах растут провалы грунта
Таганрог "поплыл": такими заголовками местные жители удивляют Интернет. И дело вовсе не в паводках. Жизни города угрожают провалы, которые появляются на улицах и во дворах. Под землю уходят площадки и строительная спецтехника.
- Я сейчас иду по улице, и у меня есть все шансы провалиться под землю!
В таганрогские провалы, прославившиеся в соцсетях, люди, по счастью, не попадали. А вот тяжелая техника в ямах оказывалась.
В общей сложности восемь провалов возникло на улице Шило и прилегающих территориях. На прежде оживленных магистралях все разрыто и перекрыто.
"Перекрыли улицы, для нас здесь не стало торговли, воняет, работает техника, там все гремит, все рушится", — рассказывает продавец Наталья Антипова.
Когда стали докапываться до причин, оказалось, что провалы вызваны авариями на канализационном коллекторе. Из-за невидимых порывов вода размыла грунт под асфальтом. Сам коллектор, чей срок эксплуатации истек 18 лет назад, на участке в полтора километра попросту растворился.
- Агрессивная среда разрушила и бетон, и металл, поэтому в некоторых местах он фактически держится за счет уплотненного грунта.
Через этот коллектор идет три четверти стоков города. Альтернативного нет. Власти объявили режим ЧС, чтобы иметь возможность оперативно находить средства на ремонт.
"Если бы мы сейчас проводили бы все процедуры, нам для этого нужно было бы от 45 до 60 дней. Сами понимаете, в такой ситуации она не терпит, тем более, температура воздуха увеличивается, испарения увеличиваются, жители и так терпят неудобства, и наша задача как можно быстрее устранить последствия", — сообщил Андрей Лисицкий, глава администрации Таганрога.
На аварийном участке возникают новые обвалы и запруды. А этот провал произошел прямо у детской площадки во дворе жилого многоквартирного дома. Судя по следам тяжелой техники, коммунальщики пытались тут что-то предпринять, но пока лишь огородили территорию. На этом участке работы не ведутся.
В кратере, говорят местные жители, меняется уровень воды, она размывает его стенки.
- Где-то экскаватор провалился?
- Так вот здесь и провалился. Он даже не доставал до дна этой ямы.
Масштаб бедствия и общий объем средств, необходимых на аварийно-ремонтные работы, еще предстоит установить. Для начала как минимум 200 миллионов рублей. Радикальное решение проблемы может обойтись в миллиард.
Сейчас
Животные и велосипеды могут ездить на "Аэроэкспрессе" бесплатно
Картина дня
-
Трамп отложил новые санкции против России
- Без Telegram: россиянам напомнили об альтернативах
- У торгового центра в Манчестере машина въехала в пешеходов
- Приговор врачу Мисюриной отменили
- Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Кто додумался? Все о санкциях России в отношении США
- России грозят новые санкции. Что будет с рублем?
- ЦБ задумался об ограничении валютного кредитования
- Мэй: готовим "обширные действия" по капиталам из РФ
- Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- В Москве вручили награды полицейским-героям
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси