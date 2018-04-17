В Кривом Роге в страшной аварии погибли 8 человек, 17 пострадали

Во вторник утром в Кривом Роге (Днепропетровская область) в ДТП погибли 8 человек, 17 — пострадали, передает "Интерфакс". Как сообщили в Госслужбе по чрезвычайным ситуациям, 17 апреля в 5:55 в городе Кривой Рог на перекрестке проспекта Металлургов и улицы Героев АТО в результате столкновения пассажирского автобуса Ikarus, маршрутного такси Mercedes-Benz Sprinter и легкового автомобиля Mazda погибли 8 человек, 17 – получили травмы различной степени тяжести.