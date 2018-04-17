Бокс. Травма Усика отложила его бой с Гассиевым

Финальный поединок Всемирной боксерской суперсерии (WBSS) в первом тяжелом весе между россиянином Муратом Гассиевым и представляющим Украину Александром Усиком перенесен. Причиной этого решения организаторов стала травма локтя украинского боксера.

Поединок должен был состояться в Саудовской Аравии, в городе Джидда 11 мая. Однако команда чемпиона мира по версиям всемирного боксерского совета (WBC) и Всемирной организации бокса (WBO) Усика объявила, что боксер получил болезненную травму локтя во время тренировок.

Соперник Усика чемпион мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) и Международной боксерской федерации (IBF) Гассиев прервал свой тренировочный лагерь в США и вылетел домой.

Следует отметить, что оба спортсмена выражали неудовольствие тем. Что бой должен пройти в Джидде: в Саудовскую Аравию могли из-за проблем с визами не попасть многочисленные поклонники спортсменов. Позже проходила информация, что бой может быть перенесен на лето и состоится в России. Однако Усик не хотел бы ехать в гости к сопернику.