Марко Тарделли: Манчини точно уйдет из "Зенита" в сборную Италии

В итальянской футбольной прессе как о свершившемся факте сообщается, что тренер питерского "Зенита" Роберто Манчини нынешним летом перейдет на работу в национальную сборную Италии. Информацию подтверждают многочисленные инсайдеры.

При этом спортивные газеты и сайты стараются найти источник как можно более авторитетный. Так издание Il Piccolo цитирует слова чемпиона мира-1982 в ссотаве "Скуадры адзурры" Марко Тарделли, который сам тренировал национальные сборные разных уровней от юношеской до молодежной, а в главной команде был ассистентом.

"Я полагаю, исходя из информации, которой я располагаю, что на данный момент уже существует соглашение с Манчини, — цитирует Тарделли Спортс.Ru. – Конечно, все имена, которые были названы в последние месяцы, все еще оцениваются, но мне кажется, это для отвода глаз".

Говря о претензиях на пост в сборной Италии другого известного тренера Карло Анчелотти, Тарделли отметил: "Насколько я знаю, работа со сборной в настоящее время не соответствует его амбициям".