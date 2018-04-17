17 апреля 201810:10
Девять подростков попали в больницу из-за отравления суррогатом алкоголя
В Туве после отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью девять подростков попали в больницу, пятеро находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.
"Девять подростков госпитализированы в Республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении СК РФ в "ТамТам".
По данному факту следователи начали проверку.
Сейчас
10:13
Животные и велосипеды могут ездить на "Аэроэкспрессе" бесплатно
Картина дня
-
Трамп отложил новые санкции против России
- Без Telegram: россиянам напомнили об альтернативах
- У торгового центра в Манчестере машина въехала в пешеходов
- Приговор врачу Мисюриной отменили
- Госдума примет контрсанкции до конца весенней сессии
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Хит-парад: космические технологии на службе у автопрома
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Кто додумался? Все о санкциях России в отношении США
- России грозят новые санкции. Что будет с рублем?
- ЦБ задумался об ограничении валютного кредитования
- Мэй: готовим "обширные действия" по капиталам из РФ
- Топ-15 крупнейших мусорных свалок мира
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- В Москве вручили награды полицейским-героям
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси
Сегодня
Санкций к госдолгу РФ не будет. Почему?
1 час назад
Нужна помощь: Илину Аетбаеву спасет срочная операция на сердце
16.04.2018 08:35
Экспертное мнение: зачем россиянам йодированная соль
15 минут назад
В WhatsApp теперь можно восстановить удаленные файлы
30 минут назад
Бокс. Травма Усика отложила его бой с Гассиевым
1 час назад
Последнего из "приморских партизан" взяли под стражу
6 часов назад
Трамп отложил новые санкции против России
12 часов назад
Samsung выпустила смартфон, не умеющий выходить в интернет
13 часов назад
Новый дешевый кроссовер Skoda: первые изображения
14 часов назад
В экс-священника после реалити-шоу вселился бес
15 часов назад
Приговор врачу Мисюриной отменили
15 часов назад
Консерватория приглашает на "Торжественную мессу" Бетховена
17 часов назад
Детское автокресло впервые оснастили подушками безопасности
18 часов назад
На телеканале "Россия" выходит новое шоу о путешествиях
20 часов назад
Новый Mercedes-Benz А-Класса: российские цены
20 часов назад
У "АвтоВАЗа" появился новый президент
21 час назад
Будущее СМИ: 14 прогнозов от экспертов
21 час назад
Спасите Антошу – страшная болезнь убивает его
16.04.2018 10:00
7 мультфильмов, которые на самом деле сняты по книгам
16.04.2018 09:44
Дмитрий Назаров прочтет "Мастера и Маргариту" под звуки органа
13.04.2018 20:58