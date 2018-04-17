Девять подростков попали в больницу из-за отравления суррогатом алкоголя

В Туве после отравления неизвестной спиртосодержащей жидкостью девять подростков попали в больницу, пятеро находятся в тяжелом состоянии, передает РИА Новости.

"Девять подростков госпитализированы в Республике Тыва в результате отравления неустановленной спиртосодержащей жидкостью. Пятеро из них в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении СК РФ в "ТамТам".



По данному факту следователи начали проверку.