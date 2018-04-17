Ночная гроза освежила Москву: очевидцы делятся видео со вспышками молний

В Центральной России прогремели первые в этом году весенние грозы. Утром на многие города опустился туман, и все еще почти по-летнему тепло. Надолго ли сохранится аномально высокая для апреля температура? Чего ждать от погоды в ближайшие дни?

Как отмечает Центр погоды ФОБОС, надо ждать очередных перемен. Циклон принес с собой дожди, и совсем скоро температурный режим в центре страны вернется в рамки апрельского климата.

Минувшей ночью в столице прогремела первая весенняя гроза. На "Мобильный репортер" очевидцы прислали видео вспышек молний на востоке Москвы. После ночных дождей в столице к утру посвежело.

Очень теплый воздух, который еще в выходные проник в западную половину Европейской России, обеспечил здесь температурный режим на 5-7 градусов выше обычных значений. На обширной территории от Пскова до Воронежа накануне столбики термометров поднимались до плюс 20-22. А в Твери был даже обновлен рекорд тепла. Теперь для 16 апреля он составляет плюс 20,5 градуса, превысив значение 1984 года.

Москве всего семи десятых градуса не хватило для повторения рекорда далекого 1920 года. Но сегодня, 17 апреля, несмотря на сохранение очень теплой погоды, в столице рекордов ждать не стоит.

Осадки на фоне теплой погоды привели к образованию туманов. Густая пелена окутала многие районы Москвы и Подмосковья. Местами видимость ухудшалась до 200 метров. Особенно тяжело в таких условиях водителям: на трассах в таком сильном тумане едва можно было разглядеть очертания других автомобилей.

Весь запад страны находится во власти циклона. Его теплый фронт ночью принес дожди на Русскую равнину. Местами прогремели грозы. В Тверской области выпало около 4-х мм осадков. Столько же досталось и столичной метеостанции ВДНХ, а в окрестностях города — до 7 миллиметров.

Этот циклон держит путь на юго-восток, и сегодня центральные области страны будут находиться в его теплом секторе. Ночью центр вихря приблизится к Твери, а завтра днем окажется уже над Рязанью. Этот вихрь постепенно унесет с собой теплые воздушные массы и откроет дорогу холодному воздуху.

В конце рабочей недели холодным воздухом будет охвачена вся Русская равнина. Так что повсеместное снижение температуры и ухудшение погоды неминуемо.

Сегодня в Москве еще тепло. Максимальная температура составит 20 градусов тепла, по области — 17-22. Но в небе над столицей облаков станет больше, и во второй половине дня начнутся дожди, которые постепенно усилятся. В течение ночи температура понизится до 10 градусов. Завтра днем ветер развернется на северо-западный, и будет уже не выше 12. Вплоть до конца недели теплее не станет, более того, вернутся слабые ночные заморозки. Впрочем, такая температура вполне соответствует средним многолетним значениям. А вот дожди к пятнице постепенно прекратятся.