Животные и велосипеды могут ездить на "Аэроэкспрессе" бесплатно

Домашних питомцев и велосипеды теперь можно бесплатно перевозить в поездах "Аэроэкспресса" на всех направлениях. Пассажирам с велосипедами и животными теперь не придется тратить время и деньги на покупку дополнительного билета для их перевозки, отметил исполнительный директор "Аэроэкспресса" Валерия Федорова.

Правда, надо помнить, что перевозить велосипеды разрешается только в тамбуре поезда. Здесь же перевозятся и собаки крупных пород и только под наблюдением хозяев. Мелких домашних животных нужно транспортировать в специальных переносках. Контейнеры с ними размещаются в местах для ручной клади. До 17 апреля стоимость перевозки велосипеда в неразобранном виде была 50 рублей, а цена перевозки животных составляла 100 рублей, напоминает РИА Новости.

За 2017 год компания "Аэроэкспресс" увеличила перевозки пассажиров на 0,6%. Пассажиропоток вырос до 11 миллионов 660 тысяч человек. "Аэроэкспресс" перевозит пассажиров между Москвой и тремя столичными аэропортами — Внуково, Домодедово и Шереметьево.