Второй голкипер "Барселоны" Силлессен идет нарасхват

Голландский вратарь испанской "Барселоны" Яспер Силлессен может по окончании нынешнего сезона сменить команду. При этом география претендующих на голландца клубов весьма широка – это английский "Ливерпуль", итальянский "Наполи" и мадридский "Атлетико".

При этом сам второй первый номер "Барсы" пока не настроен уходить, хотя роль сменщика немецкого вратаря Марка-Андрей тер Штегена его не вполне устраивает. Именно поэтому его основной посыл к будущей команде: более весомая роль на поле.

Впрочем, "Ливерпуль", "Атлетико" и "Наполи" не впервые проявляют интерес к Силлессену. Еще в прошлом году все три клуба собирали информацию о 28-летнем голландце, сообщает Mundo Deportivo. Нынешней весной "Барса" снова готовит досье на Силлессена.

Соглашение голландского голкипера с "Барселоной" рассчитано еще на три сезона, до лета 2021 года. Отступные за Силлессена составляют 60 млн евро.