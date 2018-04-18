На Новой Риге началось строительство нового аутлет-центра

В ближайшем Подмосковье началось строительство дизайнерского аутлет-центра Novaya Riga Outlet Village. Он расположится на 24-м километре Новорижского шоссе в окружении элитных поселков Millenium Park, Monteville, Riverside, Agalarov Estate и других. Открытие запланировано на лето 2019 года.

Новый торговый центр будет соответствовать мировым стандартам концепции outlet: за один день посетители смогут полностью обновить гардероб, покупая вещи премиальных и люксовых брендов со скидками от 30 до 70%. Магазины расположатся в уютных галереях с оригинальной архитектурой — покупатели как будто окажутся в импровизированном северо-американском городке, расположенном в экологически благоприятной местности. Кроме бутиков, fashion-рынка, ресторанов и супермаркета премиум-класса, под которые отведут 38 тысяч квадратных метров, в центре Novaya Riga Outlet Village будут созданы lounge-зоны для отдыха и тематическая детская игровая площадка, а также паркинг, рассчитанный на 2650 машиномест.

Центр Novaya Riga Outlet Village — новый проект девелоперов Дмитрия Кулькова и Владимира Разумнова, создателей одного из первых российских аутлетов Vnukovo Outlet Village. В числе их успешных проектов также клубный поселок Vnukovo Tennis Country Club, Русская теннисная академия, плавучие ресторан-теплоход "Ласточка" и ресторан-яхта "Чайка".