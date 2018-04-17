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Археология и история 26 минут назад
В центре Ростова-на-Дону раскопали триста погребений возрастом около 2000 лет
Три сотни погребений были обнаружены в самом центре Ростова-на-Дону при реконструкции улицы Станиславского. Они относятся к I веку нашей эры.
Народ, создавший эти сооружения, был известен греческим авторам под названием меотов. Так их называли из-за античного названия Азовского моря – Меотида. Во времена Геродота эти племена населяли нижнее течение Кубани и Восточное Приазовье, потом расселились несколько более широко. В культурном отношении этот народ испытал сильное влияние скифов. Вероятно, именно потомки меотов были первыми носителями языков абхазо-адыгской группы.
В этом месяце раскопки, длившиеся около года, полностью завершатся.
"Все находки – в основном погребения первых веков нашей эры. За год работы раскопали порядка трёх сотен погребений. Раскопали три памятника – некрополь Ростовского городища, некрополь Темерницкого городища и часть самого Темерницкого городища. Полученные находки мы обрабатываем в камеральных условиях для дальнейшей передачи в музей", – поясняет руководитель археологической экспедиции Александр Нечипорук, чьи слова приводит ТАСС.
После завершения полевых работ продолжится обработка и исследование находок.
К слову, всего на территории Ростова-на-Дону обнаружено шесть меотских городищ. Народ пришёл сюда с Кубани и проживал здесь до третьего века нашей эры.
"Памятники довольно значимые, потому что находятся в самом центре Ростова, и раскопок археологических на этих памятниках не проводилось, потому что город застроен, копать негде. Получено большое количество информации, исследовано большое количество погребений, уже можно будет сделать определённые выводы по проживавшему здесь населению", – заключает Нечипорук.
К слову, ранее "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) писали о других древних обитателях юга нынешней России – сарматах, скифах и киммерийцах.
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