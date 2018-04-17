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17 апреля 201811:30

Сайт Роскомнадзора подвергся DDoS-атаке

Официальный сайт Роскомнадзора утром 17 апреля некоторое время работал с перебоями. При открытии страницы появлялась надпись: "Не удается получить доступ к сайту".

На ряде порталов в Интернете появилась информация, что сайт Роскомнадзора подвергся "мощной DDoS-атаке", однако в пресс-службе перебои в работе сайта никак не прокомментировали. В настоящее время ресурс доступен пользователям.

Накануне Роскомнадзор приступил к блокировке мессенджера Telegram. Как сообщил накануне глава ведомства Александр Жаров, уже заблокировано 9 тысяч собственных IP-адресов мессенджера, а также почти 600 тысяч IP-адресов сервиса Amazon в связи с тем, что Telegram начал использовать их, чтобы обойти блокировку в России.

Сегодня блокировка доступа к интернет-ресурсам, которые способствуют функционированию мессенджера в России, будет продолжена. В пресс-службе Роскомнадзора напомнили, что по решению суда обязанность блокировать Telegram возложена и на компании — владельцев VPN и прокси-сервисов, передает "Интерфакс".

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