СМИ получили "Пулитцера" за статьи о "Рашагейте" и сексуальных домогательствах

В Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии. Она вручается за достижения в журналистике и литературе. Кроме того, в этом году впервые была вручена музыкальная награда ("За выдающееся музыкальное произведение"). Она досталась американскому рэперу Кендрику Ламару за его альбом "DAMN".

Лауреатами премии "За службу обществу" стали газета New York Times и журнал The New Yorker за серию статей – расследований о сексуальных домогательствах к женщинам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и других влиятельных продюсеров Голливуда, что способствовало появлению движения #MeToo, сообщает Associated Press.

Издания New York Times и Washington Post получили "Пулитцера" в номинации "За раскрытие национальной темы" за серию материалов о так называемом "Рашагейте" – скандале из-за предполагаемых контактов сотрудников избирательного штаба президента США Дональда Трампа и российских чиновников.

Отмечается, что расследования, проведенные журналистами этих изданий, помогли спецпрокурору США Роберту Мюллеру в изучении предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Сам Трамп назвал это расследование "охотой на ведьм".

В области международной журналистики Пулитцеровская премия в присуждена сотрудникам агентства Reuters за освещение "эпизодов жестоких убийств, совершенных в ходе войны с наркоманией на Филиппинах".

Кроме того, фотожурналисты этого информагентства отмечены премией в номинации "За лучший фоторепортаж" за серию "шокирующих снимков о насилии в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме", передает ТАСС.

Все лауреаты, имена которых были неизвестны до последнего момента, получат по 15 тысяч долларов США. Претендовать на награды могут творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие: работа должна быть опубликована именно в американской газете.

Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер. В 1904 году он составил завещание, пожертвовав 2 миллиона долларов США Колумбийскому университету.

Первое вручение премии в четырех номинациях (репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение) состоялось в июне 1917 года. Теперь эта награда вручается в 21 категории и кроме достижений в журналистике ею отмечают авторов литературных и музыкальных произведений.