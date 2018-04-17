СМИ получили "Пулитцера" за статьи о "Рашагейте" и сексуальных домогательствах
В Нью-Йорке объявили лауреатов Пулитцеровской премии. Она вручается за достижения в журналистике и литературе. Кроме того, в этом году впервые была вручена музыкальная награда ("За выдающееся музыкальное произведение"). Она досталась американскому рэперу Кендрику Ламару за его альбом "DAMN".
Лауреатами премии "За службу обществу" стали газета New York Times и журнал The New Yorker за серию статей – расследований о сексуальных домогательствах к женщинам со стороны голливудского продюсера Харви Вайнштейна и других влиятельных продюсеров Голливуда, что способствовало появлению движения #MeToo, сообщает Associated Press.
Издания New York Times и Washington Post получили "Пулитцера" в номинации "За раскрытие национальной темы" за серию материалов о так называемом "Рашагейте" – скандале из-за предполагаемых контактов сотрудников избирательного штаба президента США Дональда Трампа и российских чиновников.
Отмечается, что расследования, проведенные журналистами этих изданий, помогли спецпрокурору США Роберту Мюллеру в изучении предполагаемого российского вмешательства в выборы президента США в 2016 году. Сам Трамп назвал это расследование "охотой на ведьм".
В области международной журналистики Пулитцеровская премия в присуждена сотрудникам агентства Reuters за освещение "эпизодов жестоких убийств, совершенных в ходе войны с наркоманией на Филиппинах".
Кроме того, фотожурналисты этого информагентства отмечены премией в номинации "За лучший фоторепортаж" за серию "шокирующих снимков о насилии в отношении беженцев-рохинджа в Мьянме", передает ТАСС.
Все лауреаты, имена которых были неизвестны до последнего момента, получат по 15 тысяч долларов США. Претендовать на награды могут творческие работники, вне зависимости от национальности. Единственное условие: работа должна быть опубликована именно в американской газете.
Учредителем Пулитцеровской премии стал американский журналист и издатель венгерского происхождения Джозеф Пулитцер. В 1904 году он составил завещание, пожертвовав 2 миллиона долларов США Колумбийскому университету.
Первое вручение премии в четырех номинациях (репортаж, редакционная статья, книга по истории США и биографическое произведение) состоялось в июне 1917 года. Теперь эта награда вручается в 21 категории и кроме достижений в журналистике ею отмечают авторов литературных и музыкальных произведений.
СейчасПоказать все новости
Картина дня
-
Американские журналисты не нашли следов химатаки
- Российские подлодки помешали британцам ударить по Сирии
- Крупнейшие Telegram-каналы нарастили просмотры вопреки блокировке
- Трамп отложил новые санкции против России
- Боевик подорвал себя во время операции ФСБ
Самое читаемое
-
Минобороны РФ проанализировало субботний ракетный удар. Штаты или лгут, или недоговаривают
- "Много бранных слов" по делу Скрипалей: Трамп накричал на своих помощников
- Подлодки ВМФ России несколько дней преследовали британскую субмарину у берегов Сирии
- Свадебный кортеж перекрыл федеральную трассу ради танца жениха. Видео
- Преступники из мести расстреляли многодетную мать на глазах родственников
Авто.Вести.Ru
-
Спасибо космосу за это: космические технологии в автопроме
- АвтоВАЗ представил "внедорожный" седан Vesta Cross
- Смотри, пока не заблокировали: лучшие Telegram-каналы для водителей
- Посчитали-прослезились: вся правда о стоимости ремонта популярного Renault Kaptur
- В Россию привезли корейского "убийцу" BMW 3 серии
Экономика
-
Лавров: РФ пересмотрит прежний отказ Сирии в С-300
- Третья мировая война: ядерная или экономическая?
- Трамп распорядился отложить введение санкций к РФ
- Telegram обошел блокировку в России
- Топ-10 городов Европы с самым ужасным трафиком
Недвижимость
-
Сколько нужно зарабатывать, чтобы платить ипотеку
- Маша Распутина бьется за "несчастную квартиру в Тушине"
- Как правильно взять кредит под залог недвижимости
- Сделать перепланировку: можно и нельзя
- Каждому - свое: что изменит в ЖКХ индивидуальный учет тепла
Вести.Медицина
-
Женский мозг работает не так как мужской
- Семь органов, без которых вполне можно обойтись
- Нет, нет и еще раз нет: продукты, которые не рекомендуется есть до и после тренировки
- Страх и ненависть: 4 самых опасных психологических эксперимента в истории человечества
- Говорят ученые: макароны могут быть частью здорового рациона
Вести в 20.00Показать все новости
Москва 24
-
В Москве арестовали женщину, пытавшуюся продать своего ребенка
- Глава владеющего сетью OBI холдинга пропал в Альпах
- Паводок грозит затоплением 112 населенным пунктам Московской области
- Водитель-нарушитель обматерил пенсионерку из-за замечания о парковке
- Операция по спасению одинокого бобра прошла в Москве
Вести.Hi-tech
-
Обзор Sony Xperia XZ2 Compact: миниатюризация без компромиссов
- Марка Цукерберга допросили в Конгрессе США: главные факты
- Хакеры стерли самый просматриваемый клип на YouTube
- Google запланировала масштабный редизайн почты Gmail
- Apple и Google перешли на возобновляемую энергию. Полностью, но не совсем
Вести-Москва
-
Кража космического масштаба: похищена барокамера Гагарина
- В Москве вручили награды полицейским-героям
- Столица поделится с Подмосковьем питьевой водой
- Новый ЗАГС в Красногорске открыли прямо к Красной горке
- В столице высадился благотворительный "Десант здоровья"
Tlum.Ru. О детях и мультиках
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
Gmbox. Смысл в играх
-
Региональная блокировка PUBG: за и против
- 5 маленьких ошибок, которые убили великие игры
- Спилберг и Канны идут войной на Netflix
- Уилл Смит был отправлен во «френдзону» на свидании с роботом
- HoneyBot - робот-ловушка для хакеров
Наука
-
Пептидная зубная паста восстановит эмаль и залечит полости в зубах
- Геологи смоделировали формирование ирландской Тропы Великана
- Пористый кремний решит проблему охлаждения электроники
Фильм Про
-
Лучшие комедии. Топ-100
- Вычислены главные голливудские провалы 2017 года
- Лучшие фильмы про любовь
- Уилла Смита унизил силиконовый робот
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
Телеканал "Россия"
-
Русская модель отказала в любви арабскому олигарху и села в тюрьму
- Почему свадьба Александра Фатюшина разозлила Наталью Гундареву
- "Ты не мужик!": за что директор известного музыканта убил тещу?
- Бывшая любовница Караченцова хочет забрать его в Париж
Телеканал "Культура"
-
Названо имя нового худрука "Табакерки"
- Михаила Угарова проводили в последний путь аплодисментами
- 24 года без Курта Кобейна. Видео
- В ЦДХ покажут работы Бэнкси