В Сети появился новый трейлер к фильму "Т-34"

Новый трейлер к военно-приключенческой экшн-драме Алексея Сидорова "Т-34" появился в Сети. В центре сюжета противостояние двух танкистов — вчерашнего курсанта Ивушкина (его играет Александр Петров) и немецкого аса Ягера (Винценц Кифер).

События происходят во время Великой Отечественной войны — в 1941-1944 годах. На легендарной "тридцатьчетверке" Ивушкин бросает вызов Ягеру и его "пантерам". Кроме битв — не на жизнь, а на смерть, зрителей ждет напряженная психологическая схватка героев.

В картине вместе с Александром Петровым и Винценцом Кифером играют Виктор Добронравов, Ирина Старшенбаум, Петр Скворцов, Семен Трескунов, Артем Быстров, Микаэл Джанибекян.

Фильм выходит на экраны 27 декабря 2018 года.