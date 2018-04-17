Пенсионерка попала в больницу после наезда велосипедистки в Твери

В Твери разыскивают велосипедистку, которая сбила на тротуаре пожилую женщину и скрылась с места аварии, тогда как пострадавшую доставили в больницу с серьезными травмами. Камера наблюдения зафиксировала момент ДТП.

Инцидент произошел около 18:30 в районе дома №16 по бульвару Гусева. На кадрах видно, что девушка налетела на 78-летнюю пенсионерку сзади, когда та шла по тротуару. Если владелица двухколесного транспорта тут же вскочила на ноги, то пострадавшая осталась лежать на асфальте. Когда на помощь женщине пришли жильцы дома, виновница происшествия спешно подняла велосипед и уехала.

Женщину доставили в больницу на скорой помощи, у нее диагностированы перелом плеча, закрытая черепно-мозговая травма и множественные ушибы. Региональное управление ГИБДД сейчас разыскивает девушку, которой на вид было 16-17 лет.