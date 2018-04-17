Футбольный судья, удаливший Буффона, получает угрозы

Английский футбольный арбитр Майкл Оливер, который в матче Лиги чемпионов назначил пенальти в ворота "Ювентуса" и удалил его вратаря Джанлуиджи Буффона, и через неделю после игры получает угрозы. "Юве" проиграл в Мадриде "Реалу" – 1:3 и выбыл из турнира.

Все аккаунты Оливера в социальных сетях полны негодующих постов фанатов "Старой синьоры", которые нередко переходят границы приличия. Угрозы в адрес Оливера стали сыпаться буквально через несколько минут после окончания матча "Реал" – "Ювентус". Номер телефона его жены оказался в открытом доступе, и она также получает сообщения с угрозами.

В этой связи британская полиция была вынуждена предоставить футбольному рефери и его семье специальную охрану, сообщает "Спорт-экспресс". В своем заявлении правоохранители сообщили, что судье будет предоставлена защита и предупредили, что угрозы могут считаться преступлением.