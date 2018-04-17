Аварийная посадка самолета на трассу в США попала на видео

Авария произошла в американском городе Колорадо-Спрингс, неподалеку от Денвера в минувшую субботу, 14 апреля.

Камера запечатлела момент, когда самолет, совершая гигантские прыжки, пересек оживленную трассу на большой скорости. Каким-то чудом Сессна-210 не задела ни одну из машин, попавшихся ей на пути, и завершила свой путь около небольшого моста через канал Сэнд-Крик.

Пилоту и пассажирам повезло вдвойне: в самолете был поврежден топливный бак, однако горючее просто вытекло на землю, и происшествие обошлось без пожара.

Представитель Департамента полиции Колорадо-Спрингс, комментируя аварийную посадку, особенно отметил невероятную удачу лихих летчиков: "Им очень, очень повезло, что дело обошлось без серьезных травм".