Глава Ла Лиги Тебас: идея футбольной суперлиги Европы порочна

Президент высшего футбольного дивизиона Испании Ла Лига Хавьер Тебас поддержал мнение о необходимости коренных преобразований в европейском футболе. Но при этом он подверг резкой критике идею континентального клубного чемпионата – суперлиги, которую хотят учредить вместо Лиги чемпионов.

Европейский футбол, по мнению Тебаса, столкнулся с серьезными проблемами: "Есть много национальных чемпионатов, которые становятся беднее и беднее. А УЕФА, принимая решения по Лиге чемпионов, как спортивного, так и финансового характера, не помогает никому становиться богаче. Надо думать и вмешиваться, потому что индустрия европейского футбола ухудшается".

По словам главы Ла Лиги, при этом поведение руководства УЕФА провоцирует создание условной суперлиги: "Но эта идея – абсолютный провал, она погубит клубы-гранды, а вслед за ними и национальные чемпионаты. Те, кто этот проект замышлял, плохо подумали".

"Тут очень простое объяснение, то есть их много, но основное – одно, — цитирует Тебаса издание "Спорт-экспресс". – Допустим, в суперлиге будут выступать 20 лучших клубов. "Реал", "Барселона", "МанЮнайтед", "Бавария", "МанСити", "Интер", "Милан". И все будут играть друг с другом. Но их целевая аудитория привыкла к победам и что будет, когда кто-то, например, "Бавария" или "Реал" будут несколько лет оставаться без титулов?"

"Ну, на год фанатов может еще и хватит. Но разве примут поклонники "Баварии" или "Реала" три, пять, семь лет без трофеев? Да они просто уйдут. Модель, благодаря которой эти клубы состоялись, предполагает именно существование национальных чемпионатов. Нужно уважать модель Лиги чемпионов и работать с национальными турнирами. Потому что суперлига – это разрушение всего. И других лиг, и клубов", — говорит Тебас.