Главарь ячейки ИГ, планировавшей теракты, подорвался при задержании ФСБ

Теракты с применением огнестрельного оружия и самодельных взрывных устройств в Ростовской области по указке эмиссаров "Исламского государства" (запрещена в России) из Сирии готовила ячейка боевиков. Трое злоумышленников были задержаны. Лидер террористической организации при задержании подорвал себя. При подрыве самодельного взрывного устройства он получил несовместимые с жизнью ранения.

У членов бандгруппы изъято огнестрельное оружие – автомат АК-74, ручные гранаты, боеприпасы и готовое к применению самодельное взрывное устройство, сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России. Также боевики лишились средств связи и электронных носителей с пропагандирующими террористическую деятельность материалами.