"Манчестер Сити" может лишиться права покупать игроков

Чемпиону Англии "Манчестер Сити" могут запретить приобретать футболистов на протяжении двух трансферных окон. "Горожане" нарушили правила ФИФА, заключив контракт с несовершеннолетним игроком.

"Манчестер Сити" купил 16-летнего аргентинца Бенджамена Гарре у "Велес Сарсфилд". ФИФА же запрещает заключать контракты с футболистами из стран, не входящих в ЕС, до достижения игроками 18 лет. "Горожане" утверждают, что у Гарре есть итальянский паспорт и правила нарушены не были. ФИФА рассмотрит это дело в течении ближайшей недели. Если у Гарре не обнаружится нужно документа, то "Манчестер Сити" не сможет покупать футболистов раньше лета 2019 года.

Это обстоятельство может ударить по планам "горожан" усилить состав. Руководство клуба намеревалось выделить 200 миллионов фунтов стерлингов на приобретение новых футболистов.