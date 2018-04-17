За три искалеченные жизни перепутанная в роддоме женщина получит всего миллион

По миллиону рублей в качестве компенсации морального вреда по решению суда получат две жительницы Челябинска. Тридцать лет назад их перепутали в роддоме, в результате чего они воспитывались у неродных родителей, сообщила РИА Новости консультант Центрального районного суда Челябинска Наталья Прохорова.

В одной из семей из-за внешности перепутанного ребенка произошла трагедия: отец убил соседа и попал в тюрьму, мать спилась, а девочку отправили в детдом.

Эта история получила резонанс в Челябинске после того, как одна из перепутанных в роддоме — Екатерина Туганова — написала на своей странице в соцсети, что настоящая дочь Зои Тугановой Люция выросла в Башкирии у ее биологических родителей. И, соответственно, наоборот: Екатерину воспитывали не родные по крови люди.

По ее словам, Люция попала в "сельскую семью с хорошим (и по меркам советского времени даже с высоким) достатком. Однако затем "все стало рушиться", поскольку появление девочки славянской внешности в башкирской семье породило много сплетен в поселке.

В итоге биологический отец Екатерины попал в тюрьму, а на мать "обрушилось еще большее давление со стороны соседей, и она морально не справилась со сложившейся ситуацией".

Люция Рамазанова в обосновании своих требований сообщила суду о тяжелой жизненной ситуации. Согласно ее заявлению, неродная (как теперь выяснилось) мать не занималась ее воспитанием и здоровьем, в результате она стала инвалидом по слуху.

Ранее ГТРК "Башкортостан" сообщала о том, что мужчина, который считался отцом Люции, не смог смириться со славянской внешностью дочери. После громкого застолья он убил русского соседа и попал в тюрьму, а мать спилась, и до 18 лет девочка воспитывалась в детском доме.

Что касается Екатерины Тугановой, то она сообщила суду, что все в ее жизни было благополучно, но ее постоянно преследовало ощущение непонимания в отношениях с матерью. В суде Екатерина призналась: она очень надеялась, что тест ДНК все же подтвердит родство с женщиной, которая ее воспитывала, но этого не произошло.

Иски Екатерины Тугановой и Люции Рамазановой были поданы к Челябинскому областному перинатальному центру, областному минздраву, министерству финансов РФ и областному управлению федерального казначейства. Женщины просили по 10 миллионов рублей компенсации морального вреда каждой, но получат только по одному миллиону.