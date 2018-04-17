Тайский суд оправдал Рыбку и Лесли

Арестованные за проведение нелегального "секс-тренинга" в Таиланде Александр Кириллов (Алекс Лесли), Анастасия Вашукевич (Настя Рыбка) и еще шесть россиян и белорусов оправданы. Суд таиландского курортного города Паттайя решил, что они не занимались незаконной предпринимательской и трудовой деятельностью.

При этом в их судьбе пока это оправдание мало что меняет, отмечает РИА Новости. Во-первых, они все равно будут депортированы из Таиланда. Во-вторых, покинуть Таиланд они сейчас не могут – они по-прежнему под следствием по делу об организации предоставления услуг сексуального характера (сутенерстве) в составе преступной группы. По этому делу в отличие от дела о предпринимательской и трудовой деятельности всех задержанных ждут длительные тюремные приговоры.

Судебное заседание по делу о проституции пройдет 24 апреля в формате видеоконференции. На нем будет решен вопрос о продлении меры пресечения подследственным. Меры пресечения продлеваются подследственным раз в 12 дней. При этом у следствия в запасе есть 84 дня с момента ареста подследственных для подготовки обвинительного заключения, пояснил адвокат Саттхапхон Сийотха.