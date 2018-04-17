ТамТам запустил службу поддержки авторов для борьбы с киберсквоттерами

Мессенджер ТамТам запустил службу поддержки для авторов и систему верификации каналов. В связи с резким ростом количества каналов в мессенджере активизировались киберсквоттеры, которые маскируют ссылку и название канала под известные медиа и бренды. Новая система верификации и служба поддержки защитит авторов контента, СМИ, блогеров и компании. Названия и ссылки копий будут переданы настоящим авторам, некоторые каналы при этом смогут получить статус официальных.

Служба поддержки авторов работает по адресу team@tamtam.chat. Авторы, бренды и медиа могут прислать ссылку на ненастоящий канал, после чего команда мессенджера освободит занятую гиперссылку и название. В дальнейшем профиль службы поддержки появится в самом мессенджере.

Процедура верификации прописана в обновленном регламенте ТамТам. По регламенту мессенджер может запросить обязательную верификацию канала или чата, чью короткую ссылку пользователи могут связать с определенным брендом, товарным знаком, торговой маркой или физическим лицом. Для подтверждения автору канала или создателю чата дается 7 дней.

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