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Футбол-2018 19 минут назад
17 апреля 201813:09
ФИФА открыла дело против РФС
Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против Российского футбольного союза по поводу инцидента в товарищеском матче между сборными России и Франции. Причина расследования – якобы имевшие расистские выкрики с трибун в адрес темнокожих французских игроков.
27 марта на проходившем в Санкт-Петербурге контрольного матча сборных России и Франции с трибун раздавалось ухание в адрес темнокожих французских футболистов. Эти звуки были расценены, как проявление расизма. РФС собрал все данные по этому делу и передал их в ФИФА. Но рассмотрение пройдет без участия российской стороны.
Представитель ФИФА подтвердил открытие дела в отношении РФС. Дата рассмотрения его пока не определена.
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