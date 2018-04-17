ФИФА открыла дело против РФС

Дисциплинарный комитет ФИФА открыл дело против Российского футбольного союза по поводу инцидента в товарищеском матче между сборными России и Франции. Причина расследования – якобы имевшие расистские выкрики с трибун в адрес темнокожих французских игроков.

27 марта на проходившем в Санкт-Петербурге контрольного матча сборных России и Франции с трибун раздавалось ухание в адрес темнокожих французских футболистов. Эти звуки были расценены, как проявление расизма. РФС собрал все данные по этому делу и передал их в ФИФА. Но рассмотрение пройдет без участия российской стороны.

Представитель ФИФА подтвердил открытие дела в отношении РФС. Дата рассмотрения его пока не определена.