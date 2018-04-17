Бездомные оккупировали столичные дворы и детские площадки
С наступлением тепла москвичи стали чаще жаловаться на бездомных. Компании бродяг собираются во дворах, попрошайничают у станций метро и распивают спиртное на детских площадках. На замечания прохожих отвечают бранью и угрозами. Почему полиция не всегда оперативно реагирует на жалобы?
По дороге домой жители этого двора на Бутырском валу попадают на импровизированное застолье. Окрестные лавочки, скверы и просто газоны оккупировали бездомные. Излюбленные места отдыха для незваных гостей — детские площадки. На замечания бродяги реагируют агрессивно, дело доходит до угроз.
- Моей маме угрожали, что придут и подорвут подъезд.
Этот мужчина до скамейки не дошел, прилег прямо на тротуаре.
- Товарищ, вам плохо, или вы просто пьяный?
- Мне плохо.
- А почему на улице лежите?
- Да потому что жизнь такая.
Рассказывает, что приехал на заработки из Белоруссии, но в какой-то момент разговор заходит в тупик.
Буквально в 100 метрах расположилась компания. Почти как охотники на привале. Люди вынуждены пробираться сквозь них по узкому тротуару. Истории у всех, как под копирку: обманул работодатель, либо остался без жилья из-за родственников. Сергей работал на строительстве метро. Кому-то из коллег дал попользоваться своей банковской картой.
А это уже проспект Вернадского. Здесь бродяги завсегдатаи продуктовых магазинов. Спиртное покупают на деньги, заработанные попрошайничеством. Закупившись спиртным, располагаются тут же у магазина. Этот газон теперь для них и стол, и дом, и туалет.
- Они, извините, там и квасят, и писают там прямо на месте. И никто не обращает на это внимание.
Полиция обращает внимание только после жалоб людей. Забирают бродяг только в случае грубого нарушения общественного порядка, но даже в этом случае на следующий день они появляются снова.
Под окнами этой квартиры на первом этаже у бомжей тоже ежедневные встречи. Соседи не раз вызывали полицию и обращались на телевидение.
- Воняет постоянно от них. Тараканы, какие-то клопы лезут, муравьи — заколебались травить. Вонь в доме летом. Жить вообще невозможно!
В социальных службах отмечают, что с приходом весны жалоб на бродяг становится в разы больше. Особенно от тех москвичей, что живут у вокзалов. Но вот только воспользоваться услугами социальных патрулей спешат не все. А треть из тех, кому помощь все же оказали, вновь возвращаются к прежнему образу жизни.
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