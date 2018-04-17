Родченков и его адвокат обещают новые допинговые скандалы

Осведомитель Всемирного антидопингового агентства, бывший директор Московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков через своего адвоката Джима Уолдена сообщил журналистам, что мировой спорт ожидают новые скандальные расследования.

"Будут и другие расследования, будет опубликована и другая информация", — цитирует Уолдена телеканал Russia Today. Юрист намекнул на прямое отношение его клиента к недавнему расследованию в коррупции в Международном союзе биатлонистов (IBU).

Как уже сообщали Вести.Ru, в связи с этим громким дело президент IBU норвежец Андерс Бессеберг временно снял с себя обязанности главы ведомства. При этом чиновник не раз подчеркивал, что не скрыл ни одной положительной допинг-пробы за время своего пребывания на руководящем посту.