Историческое здание "Современника" переживает второе рождение
Обновленное пространство для "Современника". В историческом здании театра на Чистопрудном бульваре полным ходом идет масштабная реконструкция. Большая часть работ уже завершена. Закончить все планируется к сентябрю, когда откроется следующий театральный сезон.
Они просто заходят, останавливаются, возвращая это необыкновенное ощущение своего, наполненного светом, воздухом, тем особенным, что кажется только в "Современнике" и может быть. Важна каждая деталь, каждая мелочь, ведь все здесь было так созвучно душам, чаяниям, эпохам, которые сменялись, а "Современник" оставался тем светом, на который шли, затаив дыхание.
"Как говорится, стены помогают. Эта фраза о чем говорит? Что все-таки стены основные, несущие стены, они остались. Стены помогают, а уж остальное нужно наполнить театром "Современник", и мы это постараемся сделать", — говорит народный артист России Сергей Гармаш.
"Все сохранилось здесь. Сохранили узнаваемые контуры. Какой там будет дизайн, я не знаю, но ты все равно чувствуешь себя дома", — добавляет заслуженный артист России Владислав Ветров.
Очень сложная, кропотливая работа — восстановить то, что было на грани. Еще за несколько месяцев до ремонта труппа была вынуждена перебраться в театр на Яузе. Земля буквально уходила из-под ног, фундамент просел. Поставили новый, углубив на полтора метра, чтобы прямо в центре сцены появилась уникальная конструкция.
"Будет выкатной круг, который при необходимости можно использовать в спектаклях, будут подъемно-опускные площадки, которые можно будет также использовать – это то, чего в принципе не было до реконструкции в театре вообще. И это позволит делать спектакли в другом формате", — рассказывает Игорь Попов, директор московского театра "Современник".
Бетонные ступени ярусами на 709 зрительских мест — сделано прочно, будто на века. Вместе с артистами ход работ оценивает московский мэр. Строители отчитываются: укрепили здание сваями, проложили инженерные трассы: 18 км труб и 32 км кабельных сетей. Историческая кладка бутового кирпича неприкосновенна.
"Мы видим, что основные работы выполнены, тем не менее, достаточно еще задач, которые необходимо решить", — говорит мэр Москвы Сергей Собянин.
Уникальное здание в духе неоклассицизма с элементами модерна построено в 1914 году по проекту архитектора Клейна. Его возводили для кинотеатра "Колизей". А уже с середины 20-х годов здесь прочно обосновались театральные артисты. Ремонта с той поры не было ни разу. И вот уже артисты готовятся к новоселью. Ждать осталось недолго. К октябрю двери "Современника" снова откроются.
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